Siyasi parti ve STK’lar kent bayramlaşmasında bir araya geldi

Bayramlaşmaya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, YRP İl Başkanı Mehmet Aras, SP İl Başkanı Zafer Mutlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığına Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ümit İlbayı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KOCAELİ ÇOK ÖZEL BİR KENT”

Bayramlaşma töreninde ilk konuşmayı gerçekleştiren Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz konuşmasında, “Ülkemizin Avrupa’dan Anadolu’ya açılan kapısı olan. Kocaeli’miz çok özel bir kenttir. Kocaeli Kent Konseyi olarak bu güzellikleri tüm ülkeye göstermek için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milletvekillerimize, 81 ilin valilerine ve Belediye Başkanlarına gönderdik. Bizleri yalnız bırakmayan siz hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her günümüzü bayram gibi yaşama dileği ile her birinizi selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“KENT KONSEYİNE TEŞEKKÜR”

Ardından kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu bayram da birlik ve beraberlik içinde kutlamanın kıvancı içerisindeyiz. Kurban dayanışma demek. Bu dönemde yardım edilmesi gerekenlere her daim koşmayı hatırlıyoruz. Birlik ve beraberliği hatırlıyoruz. Bu bayrama perşembe günü toprağa verdiğimiz aziz şehidimiz Ertuğrul Sarı kardeşimizin acısı ile girdik. Bayramı biraz daha buruk kutluyoruz. Bu vatan uğruna gözünü kırpmadan toprağa düşen başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kent Konseyimize bizleri 35’inci kez bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“10 BİN AİLEYE YARDIM”

Son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kent konseyinin gelenekselleşmiş bu bayramlaşması kentin tüm değerlerinin bir araya getirmesini fevkalade önemli buluyorum. Özellikte yurt içinde ve yurt dışında şehirlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurulmasında emeği geçen tüm büyüklerimize rahmet diliyorum. Valiliğimiz kurban bayramında 10 bin aileyi ayni yardım sağladı. Öksüz ve yetim kardeşlerimizle bayram sevinci için gerekli tedbirleri aldık. Şehit ailelerimize evlerinde ziyaret ediyor yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Tüm Kocaeli halkını. Bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.