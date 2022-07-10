Hürriyet, pazarcı esnafıyla bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar alanında Kocaeli Seyyar Esnaf vePazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar’ın ev sahipliğinde gerçekleşenbayramlaşma programında pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e,Başın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, MuhtarHizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen veZabıta Müdürü Ümit Fındık eşlik etti.
HÜRRİYET’TEN DESTEK MESAJI
Başkan Hürriyet,"Sayın başkanımızın nezdinde tüm pazarcı arkadaşlarımın Kurban Bayramınıkutluyorum. Hepinize nice bayramlar. Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmenizadına taleplerinizi çözüme kavuşturmak için siyaset üstü bir anlayınca destek vermeyehazırız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.