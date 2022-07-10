Hürriyet, pazarcı esnafıyla bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar alanında Kocaeli Seyyar Esnaf vePazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar’ın ev sahipliğinde gerçekleşenbayramlaşma programında pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e,Başın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, MuhtarHizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen veZabıta Müdürü Ümit Fındık eşlik etti.

HÜRRİYET’TEN DESTEK MESAJI

Başkan Hürriyet,"Sayın başkanımızın nezdinde tüm pazarcı arkadaşlarımın Kurban Bayramınıkutluyorum. Hepinize nice bayramlar. Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmenizadına taleplerinizi çözüme kavuşturmak için siyaset üstü bir anlayınca destek vermeyehazırız" dedi.