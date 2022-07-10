10 Tem 2022 - 15:43- Gündem G: 10 Tem 2022 - 15:45

KOTO ailesi bayramı birlikte kutladı

Kocaeli’nin en büyük kurumsal ailesi KOTO, bayramlaşma programını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, bina dışına taştı
KOTO ailesi bayramı birlikte kutladı mask

Kocaeli Ticaret Odası’nın, iş dünyasını buluşturan geleneksel bayramlaşma programlarından bir yenisi Kurban Bayramı’nın 2. günü gerçekleşti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları Hüseyin Avni Aslan, Alp Kayalar, Yönetim Kurulu üyeleri; Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşmaya Oda üyelerinin ilgisi yine yoğundu.

BİNA DIŞINA TAŞTI

Başkan Bulut’un konuklarını kapıda karşıladığı program, kavurma pilav ikramıyla başlarken, akabinde bayramlaşma törenine geçildi. Üyelerin kucaklaşarak hasret giderdiği bayramlaşma programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, KOTO Yönetim Kurulu üyesi iken Kandıra Belediye Başkanlığı görevine seçilen Adnan Turan, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin başkanları da katıldı. Yoğun ilgi dolayısıyla bina dışına taşan bayramlaşma töreni, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 
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10 Tem 2022 - 15:43 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Yusarsi̇f - ONLARIN HEPSİ PERSONEL MECBURİYETTEN..... HA BİR DE SEÇİM VAR ONDAN NECMİ İŞİ SAĞLAM TUTUYOR YOKSA GİDECEK NE BİR ADRESİ NEDE İŞİ VAR KOTO EKMEĞİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Temmuz 16:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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