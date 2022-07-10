KOTO ailesi bayramı birlikte kutladı

Kocaeli Ticaret Odası’nın, iş dünyasını buluşturan geleneksel bayramlaşma programlarından bir yenisi Kurban Bayramı’nın 2. günü gerçekleşti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcıları Hüseyin Avni Aslan, Alp Kayalar, Yönetim Kurulu üyeleri; Murat Barış, Abdurrahman Çuhadar, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve İbrahim Atalay ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşmaya Oda üyelerinin ilgisi yine yoğundu.

BİNA DIŞINA TAŞTI

Başkan Bulut’un konuklarını kapıda karşıladığı program, kavurma pilav ikramıyla başlarken, akabinde bayramlaşma törenine geçildi. Üyelerin kucaklaşarak hasret giderdiği bayramlaşma programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, KOTO Yönetim Kurulu üyesi iken Kandıra Belediye Başkanlığı görevine seçilen Adnan Turan, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin başkanları da katıldı. Yoğun ilgi dolayısıyla bina dışına taşan bayramlaşma töreni, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.