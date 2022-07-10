Körfezliler bayramlaştı

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması, yoğun katılımla Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, kent konseyi Başkanı Nazmi Akın, emniyet, jandarma ve kamu birim müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Herkesin bayramını kutlayan Başkan Şener Söğüt, “Milletçe bir bayrama daha kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin, sevinç ve mutluluğun arttığı, küskünlüklerin, dargınlıkların ortadan kalktığı günlerdir. Bugün de birlik ve beraberlik içerisinde Körfez’in tüm dinamikleri ile bu salonda bir aradayız. Hepinizi ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum” dedi.