Kandıra'da denize girmek yasaklandı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saygıdeğer vatandaşlarımız! Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra İlçemizde KERPE ve KOVANAĞZI plajları dışında bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın Kandıra ilçemizde denize girmenin serbest olduğu plajlarda mantar dubalar içinde, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.