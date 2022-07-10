10 Tem 2022 - 17:00- Gündem G: 10 Tem 2022 - 17:04

Oda başkanları bayram bir araya geldi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) bayramlaştı. Bayramlaşma KESOB Başkanı Kadir Durmuş ev sahipliğinde gerçekleşirken birçok oda başkanı katılım sağladı
Oda başkanları bayram bir araya geldi mask
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimi (KESOB) Kurban Bayramının ikinci gününde oda binasında üyeler ile bayramlaştı. Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Alanı içerisinde bulunan birlik binasında yapılan bayramlaşma törenine oda başkanları katılım sağladı.

GENİŞ KATILIM

KESOB Başkanı Kadir Durmuş ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhan Haftacı, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Ali Abbas Törün, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay, Kocaeli Elektronikçiler Esnaf Odası Başkanı Şaban Kılıç, Kocaeli Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Doğar, Gebze Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Hicaz Atsız, Kandıra Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Ahmet Gödek ve Kocaeli Terziler, Dokumacılar, Deri Giyim Eşyası ve Onarımcıları Esnaf Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı katıldı.

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10 Tem 2022 - 17:00 - Gündem

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