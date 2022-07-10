CHP bu bayram il binasında toplandı

Kurban Bayramının ikinci gününde CHP Kocaeli İl Başkanlığı, partililerle bayramlaşma programında bir araya geldi. Parti il binasında düzenlenen bayramlaşma programına CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, ilçe başkanları, CHP'li meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. CHP Kocaeli yönetimi önceki bayramlarda ilçe teşkilatlarında bayramlaşırken bu bayram ise tüm ilçe örgütleri il binasında bir araya gelerek bayramlaştı.
“GİRMEDİĞİMİZ EV KALMAYACAK”
Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren İl Başkanı Harun Yıldızlı, "İlk defa İl başkanlığında düzenliyoruz bayramlaşma programımızı. Bütün ilçeleri buraya toplayıp hep birlikte kutlayalım istedik. Tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı huzur, birlik ve beraberlik. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bayram bitiminde ise girmediğimiz ev kalmayacak. Bunun için hepinize büyük görev düşüyor. Kapı kapı dolaşıp iktidara yürüyeceğiz " dedi.
“BAYRAMLAŞMAYI YÜRÜYÜŞ YOLUNDA YAPARIZ “
İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın ardından konuşan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, “CHP varsa herkesin için vardır. Umarım önümüzdeki dönem bu bayramlaşmayı yürüyüş yolunda yaparız. Vatandaşlarımız ile birlikte bayramlaşırız. Bu programı gerçekleştiren İl Başkanımıza ve il başkanlığımıza bu programı gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.