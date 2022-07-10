10 Tem 2022 - 17:08- Spor G: 10 Tem 2022 - 17:11

Amatörler omuz omuza, tek vücut!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Amatörler omuz omuza, tek vücut! mask
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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın geleneksel bayramlaşmasını Hasan Doğan Amatörevi’nde gerçekleştirdi. Yağışlı havaya rağmen hemen hemen tüm ilçelerden gelen amatörler bayramlaştı, yeni sezon öncesi iyi dilek ve temennilerini iletti.

PROTOKOLDEN İLGİ

Bayramlaşmaya KASKF Onursal Başkanı, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, KASKF Onursal Başkanı ilimiz amatörünün yaşayan efsanesi Bünyamin Akman, Kandıra Eski Belediye Başkanı Ünal Köken, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Çenesuyu Plajyolu yöneticilerinden, kulübün federasyon temsilcisi Atilla Akman, Şirinspor Kulüp Başkanı Hasan Cebeci, kulüp başkanları, yöneticileri, KASKF yöneticileri ve davetliler katıldı.

FARKLI BRANŞLARIN BAŞKANLARI DA YER ALDI

Bu bayramlaşmada da farklı branşların temsilcileri yer aldı. İlimiz ve Kartepe karatesinin önemli ismi Soner Açıkyol ile eşi KASKF Yöneticisi Av. Eda Açıkyol, KOBİDOS Başkanı Tuğberk Atar, Eskrim Eski İl Temsilcisi Nedim Aktürk, Kocaeli Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç da bayramlaşmaya katılım gösterdi.

AYDIN: BURASI SİZİN EVİNİZ

Selamlama konuşmasını yapan Murat Aydın bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü. Yüce Rabbim sizlerin ve tüm amatöre hizmet vermişlere hayırlı bir ömür versin. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Amatörler olarak attığımız her adımın bir anlamı var ve bu adımlar çerçevesinde yürüyoruz. Burada 50, 500, 5000 kişi olmuş fark etmiyor. Biz kimi temsil ediyoruz bunu iyi biliyoruz. Darıca’dan, Karamürsel’den, Kandıra’dan, Körfez’den gelen arkadaşlarımız var. Yaptığınız mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın. Burası sizin eviniz, devamlı buraya, evinize gelin ve birlikteliği yaşayın.

ÇOK KUTSAL BİR GÖREV YAPIYORSUNUZ

KASKF Onursal Başkanı, TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız konuşmasında “1989’dan amatörün içindeyim. İyi ki amatörlerle birlikteyim. Bu iş sevgi işi, sevmezseniz yapamazsınız. Sizleri çok seviyor ve sayıyorum. Birlik, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi. KASKF Onursal Başkanı Bünyamin Akman “KASKF’nin kurucu başkanı Rıza Sümer demişti ki “Sizlerin işi çok kutsal, amatöre el uzatırsanız büyük sevap işlersiniz…” Ben de “Herhalde bizi güzelliyor” demiştik. Çok haklıymış. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kutsal bir iş yapıyorsunuz arkadaşlar” dedi.  

Av. EDA AÇIKYOL: SAĞLIKLI BİR YIL TEMENNİ EDİYORUM

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş “Tüm İslam aleminin ve siz değerli amatörlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım” dedi. KASKF Yöneticisi Av. Eda Açıkyol “Bayramlaşmada böylesi bir kalabalık olması gerçekten çok güzel bir şey. İnşallah pandemiden uzak, sağlıklı bir sezon geçiririz diyor, hepinizin bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Yapılan konuşmaların ardından toplu halde verilen fotoğrafın ardından bayramlaşma sona erdi.

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10 Tem 2022 - 17:08 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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