Vali, emniyet ve jandarma teşkilatıyla bayramlaştı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ilk olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Polis Sosyal Tesisleri'nde emniyet güçleri ile ardından Kocaeli l Jandarma Komutanlığı’nda jandarma personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma ziyaretinde Vali Yavuz'a, Kocaeli Garnizon Komutanı Ayhan Gedik, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Serhan Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Koordinatörü Dursun Balaban eşlik etti. Ziyaretlerde Vali Yavuz, polis memurları ve askerlerle tek tek bayramlaşarak sohbet ederken görevlerinde başarılar diledi.

AYNI ANLAYIŞ VE GAYRETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Vatan için millet için bayrak için gece gündüz demeden çalışan ve işini yaşamıyla birleştiren, polisliğin sadece kariyer mesleği olmadığını gösteren siz değerli kardeşlerimin kurban bayramını kutluyorum. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadeleden tutun uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık ve siber suçlar gibi polislik mesleğinin başlıca görevleri olan bütün alanlarda üstüne düşen vazifeyi başarılı bir şekilde yerine getirdiği gibi bundan sonra da aynı anlayış ve gayretle çalışmalarına devam edecektir.

POLİSLİK KARİYER MESLEĞİ DEĞİL YAŞAM TARZIMIZ

Polislik mesleği başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan, başkalarının ana babaları ağlamasın diye kendi ana babalarını ağlatan yiğitlerin mesleğidir. Biz bu mesleği hayatımızı idame ettirdiğimiz bir kariyer mesleği olarak değil yaşam tarzımız olarak görüyoruz ve bu yaşam tarzımızı da sahada uygulamaktayız. Aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, sizlerin ve fedakar ailelerinizin bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi. Ardından söz alan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak bayramları huzur içerisinde karşılıyorsak bunda sizin büyük emeğiniz var. Allah sizleri her türlü tehlikelerden kazalardan belalardan korusun. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ DİYEN BİR ANLAYIŞIN MENSUBUYUZ

Son olarak konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, “Mübarek kurban bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler mesai menfuru gözetmeksizin canınızı dişinize takarak gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Türk milletinin bir ferdi olarak her daim yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Kısa bir süre önce pençe kilit operasyonunda kardeşlerimizi kaybettik. Elbette bu bir harp hali hepimiz farkındayız. Aziz milletimiz İslam'ı özümsemiş içselleştirmiş ve kısaca ‘şehitler ölmez’ diyen bir anlayışın mensubuyuz. Bizler öldüğümüzde Allah'a kavuştuğumuzu, Allah'la buluştuğumuzu ve Allah'ın nimeti ile rızıklandığımızı biliriz. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor hepinize teşekkür ediyorum. Allah saçınızın teline bile zarar getirmesin. Ailenizle nice mutlu bayramlara kavuşmak dileğiyle bir kez daha bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.