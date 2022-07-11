Kocaeli Gönüllüleri’nden çocuk hastalara oyuncak hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğaya ve insana dokunan projelerinden biri olan ‘Kocaeli Gönüllüsü’ projesi Kurban Bayramı’nda yaptığı ziyaretler ile moral aşıladı. İlk olarak Kocaeli Huzurevi’ni ziyaret eden ve burada eli öpülesi çınarlarımız ile bir araya gelerek onların bayramlarını kutlayan iyilik hareketinin ikinci durağı Alikahya Çocuk Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar oldu. Bu kapsamda ‘Kocaeli Gönüllüsü’ üyesi gençler, hastanede yatan çocuklara moral ziyareti düzenleyerek onlara çeşitli oyuncuklar hediye etti.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN SELAMINI İLETTİLER
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gökhan Nalbant’ın eşliğinde tüm katları gezen ve her odaya oyuncak bırakan ‘Kocaeli Gönüllüsü’ üyesi gençler, ailelere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ve bayram tebriğini iletti
ÇOCUKLARA PALYAÇO SÜRPRİZİ
Palyaçolarla doyasıya eğlenen çocuklar verilen hediyelerle büyük sevinç yaşadı. Tedavi sürecinin getirdiği psikolojik ve fiziksel yorgunluğu moral ziyaretiyle bir nebze olsun atan çocuklar, ‘Kocaeli Gönüllüsü’ üyesi gençlerle fotoğraf çektirdi. Hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastalar, aldıkları oyuncaklar ile moral bulurken, aileler de kendilerine bayram gününde moral aşılayan iyilik hareketi üyelerine ve bu projeyi başlatan Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.