Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışa değinerek uyarılarda bulundu. Aşı yaptıran kişilerin hastalığı hafif atlattığını da anlatan Hülagü, "Covid 19 vakalarında farkedilen bir artış söz konusudur. Aşı olan kişiler, hastalığı hafif atlatmaktadır. Pandeminin ilk günlerinde yaşadığımız ciddi sıkıntıları çok şükür şu an görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde aynı sıkıntıları yaşamamak için hatırlatma doz aşılarımızı yaptıralım" dedi.
11 Tem 2022 - 10:54- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2022 - 10:56
Rektör Hülagü'den hatırlatma dozu uyarısı
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, koronavirüs vakalarında farkedilen bir artış yaşandığını belirterek, "Pandeminin ilk günlerinde yaşadığımız ciddi sıkıntıları çok şükür şu an görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde aynı sıkıntıları yaşamamak için hatırlatma doz aşılarımızı yaptıralım" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.