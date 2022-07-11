Rektör Hülagü'den hatırlatma dozu uyarısı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışa değinerek uyarılarda bulundu. Aşı yaptıran kişilerin hastalığı hafif atlattığını da anlatan Hülagü, "Covid 19 vakalarında farkedilen bir artış söz konusudur. Aşı olan kişiler, hastalığı hafif atlatmaktadır. Pandeminin ilk günlerinde yaşadığımız ciddi sıkıntıları çok şükür şu an görmüyoruz. Önümüzdeki günlerde aynı sıkıntıları yaşamamak için hatırlatma doz aşılarımızı yaptıralım" dedi.