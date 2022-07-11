Meteoroloji'den sağanak uyarısı devam ediyor

Türkiye’nin birçok şehrinde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar hafta boyunca aralıklarla devam edecek. Güncel raporlara göre bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yerel yağışların görülmesi bekleniyor.
BİRÇOK ŞEHRİ ETKİLEYECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.