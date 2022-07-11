11 Tem 2022 - 11:17- Siyaset G: 11 Tem 2022 - 11:20

İYİ Parti İzmit Teşkilatı bayramlaştı

İYİ Parti İzmit Teşkilatı Kurban Bayramında yoğun bir bayramlaşma programı gerçekleştirdi.
İYİ Parti İzmit Teşkilatı bayramlaştı mask
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Bayramın ikinci gününde ilk olarak CHP Kocaeli İl Örgütünün düzenlediği bayramlaşmaya katılan İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve yöneticileri daha sonra Kocaeli Kent Bayramlaşması ve Kocaeli Rumeli Türkleri bayramlaşmasına katıldılar. Öğleden sonra İYİ Parti İzmit Teşkilatı, Millet ittifakı temsilcileri ve STK yöneticilerinin yoğun katılımıyla bayramlaşma gerçekleştirdi.

İzmit İlçe Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İYİ Parti İl Başkanvekili Çağlar Özer, İYİ Parti İl ve İlçe Yöneticileri, İzmit Belediyesi Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, İYİ Parti Gençlik Kolları, Kadın Politikaları, CHP Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve Yönetimi, Demokrat Parti Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Cengiz, Çevre Köyler Platformu Başkanı İsmail Akdeniz, Çenesuyu Plajyoluspor Başkanı Bünyamin Akman ve Millet İttifakının üyeleri katıldı.

İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz yaptığı konuşmada "Hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, hepinize İYİlik getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı birlik ve beraberliğimizin perçinlediği, dayanışmanın en yüksek olduğu bayramımızdır. Bizleri yanlız bırakmayan Millet İttifakının değerli yöneticileri ve üyelerine, STK'larımızın başkanları ve yöneticilerine ve İYİ aileme katılımları için çok teşekkür ediyorum. AKP iktidarının ucube sistemininde kutladığımız son bayram olmasını ümit ediyor, el birliği ile çok çalışarak milletimizin huzur ve refah içinde yaşayacağı, gençlerimizin iş ve  gelecek endişesi taşımadığı bir Türkiye kuracağımıza inanıyorum" dedi.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı "Bu sıcak karşılama için İlçe Başkanı Sn. Pelin Coştur Filiz ve İYİ Parti ailesine teşekkürlerimi sunuyor, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. İlçe Başkanımızında dediği gibi AKP iktidarındaki son bayramı kutluyoruz. Hepinize tekrardan teşekkür ederim" dedi.
Demokrat Parti Kartepe İlçe Başkanı Ahmet Cengiz "Hepinizin Kurban Bayramını kutluyor, sıcak ağırlamanız için teşekkür ediyorum. Millet İttifakı olarak birlikte olmamız güzel, tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çevre Köyler Platformu Başkanı İsmail Akdeniz ise "Bu anlamlı günde kentin değerli insanlarını bir arada görmek son derece mutluluk verici. Bu vesile ile Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

İYİ Parti İzmit Yöneticileri programın ardından İzmit Belediyesinin düzenlediği Halk Bayramlaşması ve KYÖD’ün düzenlediği bayramlaşma programına katılarak heskesle bayramlaştı.

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11 Tem 2022 - 11:17 - Siyaset

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