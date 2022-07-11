Büyükşehir’in bilişim günleri devam ediyor

Çağın modern iletişim avantajlarından faydalanarak vatandaşların kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesi için teknolojik gelişmeleri takip eden ve şehir projelerinde uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Bilişim Günleri’ etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda ‘4. Bilişim Günleri’ etkinliği Leyla Atakan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
AKILLI ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ
‘Akıllı Şehir Kocaeli’ başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte coğrafi bilgi sistemleri alanından faaliyet gösteren yerli yazılım şirketinden temsilciler katıldı. Firmanın akıllı şehir çözümlerini tanıtma fırsatı bulduğu etkinlikte ilçe belediyeleri, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi ve Karasu Belediyesinden personel hazır bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.