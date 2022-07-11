Jesus’un alkışladığı İsmail Yüksek’i eski hocalarına sorduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus iki yerli futbolcunun sezon öncesi performansından oldukça memnun… Bu isimler, Gölcükspor’da yıldızı parlayan ve buradan Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail Yüksek ile Avrupa devlerinin dikkatle takip ettiği Arda Güler… Sizler için Gölcükspor’daki epik performansının ardından Fenerbahçe’ye transfer olan, her fırsatta Kocaeli şehrine selam gönderen İsmail Yüksek’i eski hocalarına, Kayhan Çubuklu ve Taner Gülleri’ye başarılı futbolcuyu sorduk.

FUTBOLUNU ÇOK GELİŞTİRDİ

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçlarının öne çıkan ismi İsmail Yüksek’in son Fenerbahçe’nin son oynadığı Hull City maçındaki mücadelesi ayakta alkışlandı. Teknik Direktör Jesus’un en hazırlık maçlarında en fazla süre verdiği 23 yaşındaki futbolcu, olgun oyunu, görev bilinci ile ne yaptığını biliyor ve giydiği formanın ağırlığını fazlası ile bilerek hareket ediyor.

İKİ ESKİ HOCASI ANLATTI

İsmail Yüksek’in bu günlere gelmesinde ilimizin iki değerli spor adamının katkısı oldukça fazla. Gölcükspor’un eski teknik direktörleri, aynı zamanda Kocaelispor’un eski futbolcu ve teknik adamları Kayhan Çubuklu ile Taner Gülleri yıllar önce İsmail’e verdiği şanslarla İsmail Yüksek’in önünü açarken genç futbolcu ile ilgili şu düşüncelere yer verdi.

KAYHAN ÇUBUKLU: İNŞAAT İŞÇİSİ

Kayhan Çubuklu, İsmail’in üst düzey bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Ahmet Şahin’in başkanlığını yaptığı dönemde Gölcükspor’u çalıştırırken amatör liglerden futbolcu toplamıştık. Bu futbolcular arasında İsmail de vardı. İsmail’i bize Doğa Türk TV’den Ali Sevim getirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Bursa Yenişehir takımında oynuyordu. İsmail, İznik’in köylerinde büyüyen bir çocuktu.

BÖYLE BİR YETENEK GÖRMEDİM

40 yıldan beri futbolun içindeyim… Böyle bir yetenek görmedim. Yeteneği nasıl tarif edebilirsiniz ki? İsmail çok farklı bir yeteneğe sahip. Arda Güler gibi… Allah vergisi, saf ve temiz bir futbol kimliğine sahip. Öncelikle, İsmail efendiliğinin yanında çok zeki çocuk. Top kapma özelliği de var. Böylesi bir genç futbolcuyu kaç milyon Euro’ya alabilirsin ki?

JESUS DA FARKINDA

Bir süre önce Sedat Cengiz’in düğününde beraberdik. “Nasıl gidiyor?” diye sordum. 6 numara oynatılacağını söyledi. Şaşırmadım… İsmail 8 de oynar 6 da oynar… Fenerbahçe’de stoperlerin arasına girerek oyunu kurma görevi onun olacak. İsmail defansa indiği zaman kenar bekler açılıyor ve kanatlar da içe gömülerek Fenerbahçe takımı ön alanda bir anda 6-7 futbolcu olabiliyor. İşte İsmail de kesiciliğinin yanında oyunu topa sokma kabiliyeti ile Jesus’un oyun düzeni için bulunmaz Hint kumaşıdır. Sanıyorum ki Jesus da bunun farkında…

PARIL PARIL PARLIYOR

Fenerbahçe’nin en büyük hatası 6 numara transferi yapmakla olur. İsmail gözlerinin önünde… Artık kiralanmamalı… Bence bu sezonun en iyi transferlerinden birisi İsmail’dir. Onu abartmıyorum. Buna ihtiyacım yok. Çocuktaki malzemeyi anlatmaya çalışıyorum. Bizim şehrimizde de İsmail gibi çok yetenekli çocuklar var. Sağa sola gitmeye, oluk oluk para akıtmaya hiç gerek yok. Önce kendine sonra futbolcuya güvendiğinde bu iş çok rahat olur.

TANER GÜLLERİ:YILLAR ÖNCE DEMİŞTİM

İsmail Yüksek’in Gölcükspor’da forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Taner Gülleri, İsmail’in ilk antrenmanda kendisini belli ettiğini ifade etti ve düşüncelere yer verdi: Pendikspor ile hazırlık maçı yapmıştık. 2-2 bitmiş, iki golü de İsmail atmıştı. O maçtan sonra size de İsmail’in Türk futbolunu için önemli futbolculardan birisi olacağını söylemiş ve şunu eklemiştim. İsmail Türkiye’deki 1999 yaş grubunun Türkiye’deki en iyi 4-5 futbolcusundan birisi yorumunu yapmıştım. Gelinen noktada da yanılmadığımı gördüm.

DEĞİŞİK BİR FUTBOL YETENEĞİNE SAHİP

Henüz ilk antrenmanda kendisini belli etmişti. Yeteneğinin dışında hem oyun zekası hem de temposu üst düzeydeydi. Çok ters çalımları olan, top kendisine gelmeden önce ne yapacağını kafasında kuran, topu ayağına yakıştıran, ikili mücadelelerde de sürekli kazanan bir futbolcuydu. Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye gitmeden önce İsmail ile ilgili raporu Başkan Ali Koç’a yazan kişiydim. Benimki bir niyet okuma ya da temenni değil tamamen durum tespitiydi.

O’NU MİLLİ TAKIMIMIZDA DA İZLEYECEĞİZ

Erhan Altın hocamla birlikte onu Kocaelispor’a istemiştik ancak transferi nasip olmamıştı. İki sezon boyunca kiralık olarak dolaştı. Bence bu kadarı yeterli. Oyununu geliştirdiğini düşünüyorum. Sezon öncesindeki performansı da her şeyi ortaya koyuyor zaten. İsmail ve Arda, Fenerbahçe’nin her hazırlık maçının ardından sosyal medyada en çok konuşulan futbolcular oluyor. Bence Türk futbolu çok değerli, çok yönlü bir orta saha oyuncusu kazanıyor. İnşallah İsmail’i A Milli takımımızda da izleyeceğiz. Yolu, bahtı açık olsun.