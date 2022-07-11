Çukurlara atılan kurban atıklarından kötü koku yayıldı

Kartepe'nin Arslanbey Mahallesi ile Doğantepe mevkisi arasında bulunan boş bir araziye açılan çukurlara atılan kurbanlık hayvanlarının artıklarının üzerinin kapatılmaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki atıklardan bölge sineklerin istilasına da uğradı. Çukurların yaklaşık 100 metre çevresinde diğer hayvanlar tarafından taşındığı tahmin edilen kurbanlık hayvan kemikleri ve derilerinin de olduğu görüldü. Bölgede yayılan koku ve sineklerin istilası rahatsızlık yarattı.