11 Tem 2022 - 19:37- Gündem G: 11 Tem 2022 - 19:39

Kurban Bayramı’nda hayırseverlerden 1 buçuk ton et bağışı

İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla Kurban hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor
Kurban Bayramı’nda hayırseverlerden 1 buçuk ton et bağışı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı’nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı etleri kabul edecek olan İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay edecek. 

BAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Kurban Bayramı’nın ilk 3 gününde yaklaşık 1 buçuk ton et bağışı toplayan İzmit Belediyesi, bayram boyunca hayırsever vatandaşların bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi’nde toplamaya devam ediyor. Kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşlar etlerini, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Kardeş Eller Gıda Bankası ile Ayazma Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi’ne teslim edebilirler. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlar 0262 331 88 68 ve 0262 318 03 03 numaralı telefonları arayabilirler. 

BAĞIŞ NOKTALARI;

İZMİT BELEDİYESİ GIDA BANKASI(Adres: M. Ali Paşa Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:35/A Dükkan/5 - M.Ali Paşa Tramvay Durağı Karşısı, A101 Yanı) Tel: 0262 331 88 68


İZMİT BELEDİYESİ AŞEVİ(Adres: Ayazma Mah. 17 Ağustos Bulvarı No:112 - Ayazma Kültür Merkezi Binası İçi) Tel: 0262 318 03 03

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11 Tem 2022 - 19:37 - Gündem

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