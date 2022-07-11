Büyükakın, Şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Hakkari-Yüksekova’da görev yaparken şehit olan Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın Kullar’da ki baba ocağını, Kartepe’de de şehit Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz’ün ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmadı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de yer aldığı ziyarette, şehit Sarı ve Karagöz için dualar edildi. Başkan Büyükakın, “Ziyaretlerimiz vesilesiyle şehitlerimiz Fatih ve Ertuğrul başta olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Kurban Bayramı öncesi Ertuğrul kardeşimizin şehit olmasından ötürü derin üzüntü yaşadık. Bir kez daha milletimize ve hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.
“CANLARINI FEDA EDEN ŞEHİTLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”
Başkan Büyükakın, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın Başiskele Kullar Yakacık Mahallesindeki baba ocağında, şehidimizin babası Bayram Sarı ile şehidimizin annesi Gül Sarı ve ailesiyle yakından ilgilendi. Kartepe’de de Fatih Karagöz’ün Annesi Havva Karagöz ve Babası Selahattin Karagöz ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Büyükakın, “İnşallah şehitlerimiz ve aileleri cennette buluşacaklar. Allah için, vatan için, bağımsızlık için ve bayrak için canlarını feda eden şehitlerimize çok şey borçluyuz. Onların bıraktığı yolda ülkemiz için hizmet etmek bizlerinde boynunun borcudur. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.