“Stebrenitsa, Yakın Tarihin En Utanç Verici Vahşeti”

CHP Kocaeli Balkan Masası tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: ”Bosna Hersek’te yaşanan olay bir kimlik olayıdır. Bir kimliği ve bir inancı yok etmek için, o kıtadan silmek için hain ellerce yapılan bir katliamdır. Onun askeri üniforma giymesinin hiçbir önemi yoktur. Sivil kıyafetle gezmesinin de hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bir kimliğe ve bir inanca olan düşmanlıktır. Soykırımın üzerinden 27 yıl geçti. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönemde Hollandalı askerler tarafından sözde korunan Srebrenitsa bölgesinde Çetnikler tarafından soykırım suçu işlendi. Oluş şekli ve zamanı ile dünya tarihinin en karanlık zamanlarından biridir. Binlerce kişi işkence ile öldürüldü. Ortaya çıkarılan toplu mezarlarda ölenlerin kimlik tespiti yapılıyor. Bugüne kadar 7 bin kişinin kimliği tespit edildi. Uluslararası Adalet Divanı, adaletle uzaktan yakından ilgisi olmayan siyasi ve diplomatik bir kararla Bosna'da gerçekleşenlerden sadece Srebrenitsa'yı soykırım olarak kabul etti. Sırbistan'ı soykırımı engellemekte yetersiz kalmakla suçladı. Srebrenitsa binlerce kişinin öldürüldüğü yer değil tüm Bosna'da yapılan soykırımın, kültür yıkımının sembolüdür. Srebrenitsa, 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü yer değil bir şehir yıkımının sembolüdür. Avrupa güçlerinin ve ülkemizde belli bir kesimin inandığı gibi tarihi nefretlerin birden ortaya çıkmasıyla değil Büyük Sırbistan düşüncesine kapılan Çetniklerin planlayarak gerçekleştirdiği bir soykırımdır. Srebrenitsa yüzyılın başında Sırp Çetnikler tarafından Boşnaklara uygulanan soykırımının sembolüdür. Srebrenitsa unutulmayacak, unutturulmayacak ve yok edilemeyecek bir güce erişmiştir. Boşnak kardeşlerimizin hem tarihe hem gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları farklıdır. Bize düşen görev soykırımı unutturmamak ve adaletin inşasına katkıda bulunmaktır. Srebrenitsa asla unutulmayacaktır.”