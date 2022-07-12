Teniste bir başarı daha

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ Tenis Kulübü’nde düzenlenen 8-9-10 Yaş Yaz Kupası İkinci Seri yarışmasında ilimiz sporcularından büyük bir başarı geldi. 10 yaş Tek Erkeklerde yarışan Yiğit Çalışan ile Çift Erkeklerde yarışan Yiğit Çalışan-Alkın Doğruel ikilisi Türkiye şampiyonluğunu elde ettiler. İzmit Tenis Kulübü’nün sporcusu Yiğit Çalışan Kocaeli’ye çifte başarı getirmenin haklı gururunu yaşadı. İzmit Tenis Kulübü iki sporcuyu, antrenörlerini ve ailelerini tebrik etti.