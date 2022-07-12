Derincespor’un ilk şampiyonları

Derincespor Kulübü’nün şampiyon tekvandocuları Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır'ı tebrik eden Başkan Aygün, Derincespor Kulübü’nün bir yıllık süreçte çok önemli başarılara imza attığını söyledi. Spora ve gençliğe yönelik faaliyetleri her zaman destekleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de şampiyon sporcuları konuk ederek başarılarından dolayı tebrik etti.