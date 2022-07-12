Ahmet Ege Önder madalya avında

Polonya’da düzenlenen Modern Pentatlon U-17 Avrupa Şampiyonası erkekler eleme gurubunda yarışan İzmitli milli sporcumuz Ahmet Ege Önder koşu, yüzme ve atış parkurlarını başarıyla tamamlayarak toplam 876 puan topladı adını finale yazdırdı. Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca “Gururumuz Ege’miz her zamanki gibi harikaydı. Polonya’dan da madalya ile döneceğine inandığımız Avrupa şampiyonu Ege’nin bu başarılarının arkasındaki güç, annesi Hande Önder de sağ olsun, var olsun. Milli gururumuza finalde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.