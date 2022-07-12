Derincelile rbayram sevincini birlikte yaşadı

Derince Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Kent Bayramlaşması bu yıl hava muhalefeti nedeniyle Derince Kent Meydanı yerine Yenikent Kültür Merkezi’nde yapıldı. İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma töreni coşku içerisinde geçerken, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bayramlaşma törenine katılmak için Yenikent Kültür Merkezi’ne gelen vatandaşlarla tek tek sohbet edip, bayramlarını tebrik etti.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Protokol ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma töreni AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nadire İnan Karaca, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK’ların başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve ilçe sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.