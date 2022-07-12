Başiskeleliler Kent Bayramlaşması'nda kucaklaştı

Başiskele Kaymakamlığı ve Başiskele Belediyesi koordinesinde geleneksel kent bayramlaşması gerçekleşti. Barbaros Semt Meydanı'nda başlayan programa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Garnizon Komutanı Deniz Albay İbrahim Hakkı Er başta olmak üzere ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Çakmak ve Başkan Özlü, bayramlaşma programına katılım gösteren herkes ile tek tek tokalaştı. Bayramlaşmada misafirlere ikramlarda bulunuldu ve hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.