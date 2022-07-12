Metro Türkiye, 2021 yılı Etki Raporu’nu yayımladı

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun 6’ncısını bu yıl da Etki Raporu olarak paylaştı. Faaliyetlerinin tüm etkilerini paylaşmak ve buna göre aksiyon almak üzere geçtiğimiz yıl Türkiye’de perakende sektöründe bir ilk olarak Etki Raporu formatında yayımladığı raporla Metro Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2021 dönemindeki performansını ve gelecek hedeflerini paylaşıyor.

KURUMSAL MÜŞTERİLER

Raporda, sürdürülebilirlik stratejisi, odak alanları ve bu alanlara yönelik performansın, geliştirilen proje ve uygulamaların detaylı bir özetini sunan Metro Türkiye, sürdürülebilirlik yol haritasını, toplum, çevresel etki, tedarik zinciri, kurumsal müşteriler ve çalışanlar için ayrı ayrı kurgulayarak tek bir strateji altında topluyor. Sürdürülebilirlik stratejisini değişen koşullar ve öncelikleri ile uyum sağlayabilmesi adına gözden geçiren Metro Türkiye, hedeflerini güncellediği sürdürülebilirlik yolculuğuna “Yarının Yanında, İşin Mutfağında” sloganı ile devam ediyor.