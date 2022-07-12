Metro Türkiye, 2021 yılı Etki Raporu’nu yayımladı

Metro Türkiye, sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun 6’ncısını bu yıl da Etki Raporu olarak paylaştı. Faaliyetlerinin tüm etkilerini paylaşmak ve buna göre aksiyon almak üzere geçtiğimiz yıl Türkiye’de perakende sektöründe bir ilk olarak Etki Raporu formatında yayımladığı raporla Metro Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2021 dönemindeki performansını ve gelecek hedeflerini paylaşıyor.
KURUMSAL MÜŞTERİLER
Raporda, sürdürülebilirlik stratejisi, odak alanları ve bu alanlara yönelik performansın, geliştirilen proje ve uygulamaların detaylı bir özetini sunan Metro Türkiye, sürdürülebilirlik yol haritasını, toplum, çevresel etki, tedarik zinciri, kurumsal müşteriler ve çalışanlar için ayrı ayrı kurgulayarak tek bir strateji altında topluyor. Sürdürülebilirlik stratejisini değişen koşullar ve öncelikleri ile uyum sağlayabilmesi adına gözden geçiren Metro Türkiye, hedeflerini güncellediği sürdürülebilirlik yolculuğuna “Yarının Yanında, İşin Mutfağında” sloganı ile devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.