Migros, entegre raporunu yayınladı

Sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm stratejilerinin odağına alarak geleceğe emin adımlarla yürüyen Migros, yayınladığı entegre raporda, bilime dayalı mutlak hedef olarak 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 42 oranında azaltacağını açıkladı. Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort,
GELECEĞİN KAPISI
“Migros olarak, bugüne kadar hep geleceğin kapısını araladık. Sürdürülebilir büyümeyi, topluma katkı sağlamayı, inovatif çözümlerle sektörümüzde dönüşüm yaratmayı, gezegenimizin ve kaynaklarımızın korunması için sorumluluk almayı ilke edindik. Bu yıl sürdürülebilirlik raporumuzu, gıda perakende sektöründe bir ilk olarak “Entegre Rapor” formatında hazırladık. Bu rapor geleceğe yazılmış bir mektuptur” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.