Migros, entegre raporunu yayınladı

Sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm stratejilerinin odağına alarak geleceğe emin adımlarla yürüyen Migros, yayınladığı entegre raporda, bilime dayalı mutlak hedef olarak 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 42 oranında azaltacağını açıkladı. Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort,

GELECEĞİN KAPISI

“Migros olarak, bugüne kadar hep geleceğin kapısını araladık. Sürdürülebilir büyümeyi, topluma katkı sağlamayı, inovatif çözümlerle sektörümüzde dönüşüm yaratmayı, gezegenimizin ve kaynaklarımızın korunması için sorumluluk almayı ilke edindik. Bu yıl sürdürülebilirlik raporumuzu, gıda perakende sektöründe bir ilk olarak “Entegre Rapor” formatında hazırladık. Bu rapor geleceğe yazılmış bir mektuptur” dedi.