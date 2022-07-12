Alarko Carrier ödül aldı

68 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, Turkishtime tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırma sonuçlarına göre, 2021 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı kaynak büyüklüğüyle 143. sırada ve iklimlendirme sektöründe ise Ar-Ge’ye yaptığı harcama ile 2. sırada yer aldı. Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur yaptığı açıklamada;

YÜKSEK TEKNOLOJİ

“Pandemi yaşam tarzımızla birlikte alışkanlıklarımızı da değiştirdi. İklimlendirme sektöründeki ihtiyaçlar da bu değişime göre şekillenmeye başladı. Kurulduğumuz günden bu yana iklimlendirme sektörünün öncü markası olarak, Türkiye ve dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknoloji ürünler geliştiriyoruz. 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen yenilikçi ürünlerimizi 65 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu sene ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdık” dedi.