CIO Ödülleri’nden Zorlu Enerji’ye büyük ödül

Teknoloji dünyasında 2010 yılından bu yana takdim edilen CIO Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Birbirinden değerli 160’tan fazla projenin başvurduğu yarışmada, Zorlu Enerji “ZES Yurt İçi Şarj İstasyonu Kurulum ve Operasyon Yönetimi” projesi ile ödül almaya hak kazandı.Zorlu Enerji BT ve İş Geliştirme Direktörü Fulya Bıçak Muştu, “ZES Yurtiçi Şarj İstasyonu Kurulum ve Operasyon Yönetimi Projesi’’ ile ödül aldı.