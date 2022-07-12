12 Tem 2022 - 14:10- Siyaset G: 12 Tem 2022 - 14:11

Mutlu: Erbakan’ı bırakıp hortumcularla arkadaşlık yaptılar

SP İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Erbakan’ı bırakıp mafyayla, hortumcularla, şantaja aracılık yapanlarla dava arkadaşlığı yaptılar” dedi
Mutlu: Erbakan’ı bırakıp hortumcularla arkadaşlık yaptılar mask
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Saadet Partisi (SP)İl Başkanlığı,bayramlaşma programını SP İzmit İlçe binasında partililerin yoğun bir katılımıyla gerçekleştirdi. Bayramlaşma programı SP İl Başkanı Zafer Mutlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdoğan, ilçe başkanları, büyükşehir ve ilçe meclis üyeleri ve partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

“ERBAKAN’I BIRAKIP KİMLE DOSTLUK KURDULAR?”

Bayramlaşma programında konuşan SP İl Başkanı Zafer Mutlu, “Milli görüşün gerçek temsilcileri bizler saadet partililer olarak buradayız. Erbakan gibi bir dava adamını Erbakan’ın mücadele arkadaşlarını bırakıp dediler ki senle olmuyor biz yeni bir parti kuracağız, yeni bir parti kurdular. Peki, Erbakan’ı bırakıp kimle dostluk kurdular? Erbakan’ı bırakıp mafya ile hortumcularla, şantaja aracılık yapanlarla dava arkadaşlığı yapanların bu ülkeye nasıl bir yararı olabilir, bu millete hizmet edebilir mi Allah aşkına? Keşke biz yanılsaydık” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİN MALINA NE YAPTIKLARI ORTADA”

Açıklamasını sürdüren Mutlu, “Keşke bunlar Erbakan hocadan aldıkları ders işe yarasaydı, yine dava arkadaşına bakınız. Erdoğan Demirören, Ziraat bankasının kapılarını kendisin ardına kadar açıldı. Yandaş medya kurulması için milletin paralarını aktarıldı. Onlarla alakalı da ifşalar ortaya cıktı. İşte bunlar Erbakan hoca gibi mücadele ruhu olan dava adamını bırakıp, dost olarak kabul ettikleri insanlar memleketin malına ne yaptıkları ortada” dedi

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12 Tem 2022 - 14:10 - Siyaset

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