Başkan Kocaman: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Bayram kutlaması Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kartepe Kent Meydanı’ndageleneklere uygun olarak yapıldı. Bayramlaşma programına AKP Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi eski Başkanı ve İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve Kartepeliler katıldı.
HAYIRLI HİZMETLER
Kurban Bayramı’nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman, “Birlik ve beraberliğin en kıymetli olduğu zamanlardayız. Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı ve güzel hizmetler etmeye Rabbim nasip eylesin. Hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.
ÖMÜR ÇABUK GEÇİYOR
Kürsüye gelen Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar “Bayramlar küskünlüklerin bir güzelliktir. Bu güzelliği hep birlikte yaşamalıyız. Ömür çabuk geçmektedir. Mala, mülke tamah etmeyelim. Ailelerinize bayram tebriklerimizi iletiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum” açıklamasında bulundu.
BAYRAM FARKLIDIR
AKP Milletvekili Sami Çakır, “Bu birlik ve beraberlik halkasını genişletmeliyiz. Herkesin iyi ve güzel yanını bilerek el uzatmalıyız. Bayramlar birlik ve beraberliklerin arttığı zamanlardır. Kurban Bayramı diğer bayramlardan farklıdır. Kardeşliğimizi tesis ettiğimiz zaman bayramları anlarız. İnsan ömrü sınırlıdır. Bu ömre iyiliği ve güzelliği sığdırabilirsek ne mutlu bize. Aynı vatanda, aynı bayrakta bir arada olmalıyız. Allah yar yardımcımız olsun bayramımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından bayramlaşma, çikolata ve kolonya ikramı ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.