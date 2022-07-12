Başkan Kocaman: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Bayram kutlaması Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kartepe Kent Meydanı’ndageleneklere uygun olarak yapıldı. Bayramlaşma programına AKP Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi eski Başkanı ve İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve Kartepeliler katıldı.

HAYIRLI HİZMETLER

Kurban Bayramı’nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Kartepe Belediye Başkanı Av.Mustafa Kocaman, “Birlik ve beraberliğin en kıymetli olduğu zamanlardayız. Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlı ve güzel hizmetler etmeye Rabbim nasip eylesin. Hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

ÖMÜR ÇABUK GEÇİYOR

Kürsüye gelen Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar “Bayramlar küskünlüklerin bir güzelliktir. Bu güzelliği hep birlikte yaşamalıyız. Ömür çabuk geçmektedir. Mala, mülke tamah etmeyelim. Ailelerinize bayram tebriklerimizi iletiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum” açıklamasında bulundu.

BAYRAM FARKLIDIR

AKP Milletvekili Sami Çakır, “Bu birlik ve beraberlik halkasını genişletmeliyiz. Herkesin iyi ve güzel yanını bilerek el uzatmalıyız. Bayramlar birlik ve beraberliklerin arttığı zamanlardır. Kurban Bayramı diğer bayramlardan farklıdır. Kardeşliğimizi tesis ettiğimiz zaman bayramları anlarız. İnsan ömrü sınırlıdır. Bu ömre iyiliği ve güzelliği sığdırabilirsek ne mutlu bize. Aynı vatanda, aynı bayrakta bir arada olmalıyız. Allah yar yardımcımız olsun bayramımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından bayramlaşma, çikolata ve kolonya ikramı ile sona erdi.