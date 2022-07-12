Aygün’den Erzurum ve Mardinlilere ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bayram münasebetiyle ziyaretlerine devam etti. Başkan Aygün beraberinde AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Meclis Üyeleri Mustafa Morgül, Kenan Yalçın ve teşkilat yöneticileri ile birlikte bayramın ikinci günü merkezi İbni Sina Mahallesi’nde yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma töreni coşku içerisinde geçerken Başkan Aygün, tüm dernek mensuplarının bayramını tebrik etti.

MARDİNLİLER DERNEĞİ

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, bayramın üçüncü gününde ise merkezi Deniz Mahallesi’nde yer alan Marmara Mardinliler Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül’ün yanı sıra teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette hem hasbihal edildi hem de bayramlaşma gerçekleşti. Dernek Başkanı Ekrem Güneri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmada konuşan Başkan Aygün, hemşehri dernekleriyle istişarenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, tüm dernek üyelerinin bayramını kutladı.