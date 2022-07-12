Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

Kurban Bayramı'nın son gününde Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığından havalanan Mİ-17 helikopterle yapılan denetime, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy, İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, Jandarma Otoyol Kısım Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin katıldı.
Osmangazi Köprüsü bağlantı yolları ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul ve Sakarya arasındaki 113 kilometrelik kısmını havadan denetleyen ekipler, trafik yoğunluğunun gözlenmediği güzergahta kural ihlali yapan araçları 8 kontrol noktasında bekleyen ekiplere bildirdi. Denetimlerde 470 araç kontrol edildi, 9 sürücüye 3 bin 149 lira idari para cezası uygulandı, otoyol kenarına park eden araçların kaldırılması sağlandı. Öte yandan, Kurban Bayramı tatili süresince Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrol edilen 9 bin 623 araçtan 410'una 303 bin 616 lira ceza uygulandığı, 52'sinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hassan - bu resimler bu gune mi ait. Yollar boş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.