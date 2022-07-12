Cebeci de zabıta ekipleri bir günde 2 kayıp çocuğu ailesine teslim etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipler Kocaeli’nin birçok noktasında olduğu gibi kandıra sahil noktaları üzerinde düzenli aralıklarla devriye geziyor. Kandıra sahilinde bir günde 2 çocuk kayboldu. Zabıtaların devriyeleri sırasında ekipler, tek başına gezerken ailelerini kaybeden çocuklarla ilgilenerek ailelerine kavuşturdu.

KÜÇÜK UFUK ÇOK KORKMUŞTU

Sakarya’dan tatil için gelen küçük Ufuk ve ailesi Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarından olan cebeci plajında denize girerken, ailenin küçük çocukları ufuk kayboldu. Tek başına dolaşan küçük Ufuk’u zabıta ekipleri buldu. Ailesini kaybettiği için oldukça korkmuş olan çocuğu önce sakinleştiren Zabıta ekibi, ardından çocuğun ailesine ulaştı. Çocuklarına kavuşan aile büyük bir mutluluk yaşadı.

KISA SÜRE SONRA BİR ÇOCUK DAHA BULUNDU

Kısa süre sonra Cebeci sahilde gün içerisinde bir kayıp çocuk daha bulundu. Adının ömer olduğu öğrenilen çocuk zabıta ekiplerince ilgilenildi. Ailesiyle dolaşırken bir anda kaybolan Ömer, hem ailesini çok telaşlandırdı, hem kendisi de çok korktu. Devriye gezen Zabıta ekipleri, tek başına dolaşan Ömer’i görünce hemen ilgilendi. Ailesini kaybettiği için çok korkan küçük Ömer’i sakinleştiren Büyükşehir’in deneyimli Zabıta personeli, bir yandan çocuğun ebeveynlerine ulaşmaya çalışırken, bir yandan da küçük Ömer ile yakından ilgilendi.

BİR GÜNDE 2 KAYIP ÇOCUK BULUNDU

Cebeci sahilinde devriye gezen Zabıta ekipleri bir günde kaybolan 2 farklı çocuğu ailesine kavuşturdu. Cebeci Plajında kaybolan önce küçük ufuk ailesine kavuşturuldu. Ardından kaybolan küçük Ömer’in de ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı. Küçük Ufuk gibi Ömer’inde ailesine ulaşılana kadar oyalamak Zabıta ekiplerine düştü. Zabıta ekipleri küçük çocukla ilgilenerek oyunlar oynadı. Bu tip konularda deneyimli olan Büyükşehir Zabıtası, en kısa sürede küçük Ufuk ve Ömer’in ailesine ulaştı. Çocuklar güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.