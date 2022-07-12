12 Tem 2022 - 15:31- Gündem G: 12 Tem 2022 - 15:38

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Kandıra ilçesinde dün girdiği denizde kaybolan Yunus Çakır'ı arama çalışmaları sürüyor.
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor mask
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Olay, dün akşam saatlerinde Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 gençten biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarını takip eden Çakır'ın yakınları da, gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Taha Yasin Hacısüleymanoğlu

"YEĞENİM HALA BULUNAMADI"

Ali Yavuz, "Yeğenim ile birlikte 2 arkadaşı suya girdi. Gece 00.00'da denize girmişler. Birinin cesedine ulaştılar, birini sağ çıkardılar. Yeğenim hala bulunamadı. 00.00'dan bu yana yeğenimden haber yok" dedi.

Olaya şahit olan vatandaş Ali Rıza Kuzu, "Dün 00.30-01.00 sıralarında sahilde gezerken, 3 arkadaşın boğulduğunu öğrendik. Biri canlı kurtarıldı, bir tanesine ulaşılamadı. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

"YUNUS'UMUZU KARADENİZ ALDI VERMEDİ"

Yunus Çakır'ın yakını Mustafa Aydın ise "Saat 00.00 civarında denize girmiş gençler. Saat 03.25 gibi bana haber geldi, kızım aradı, olayı anlattı. Apar topar buraya geldik. Yeğenlerimden birini canlı, birini ölü kurtardık ama Yunus'umuzu Karadeniz aldı vermedi. Onu bekliyoruz. Elimizde büyüttük, 23 yaşında getirdik. Gittiler, Takdir Allah'ın. Biraz metanetli olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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12 Tem 2022 - 15:31 Kocaeli/ Kandira- Gündem

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