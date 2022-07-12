Sıcaktan bunalanlar bayramın son gününü denizde geçirdi

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken ilçedeki Altınkemer Halk Plajı'na akın eden tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi denize girerek serinledi.

Denizin ve kumun tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu.

Bölgede haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri de vatandaşları açılmamaları konusunda anonslarla sık sık uyardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden tatile gelen Kadir Türkoğlu, Karamürsel'e her yıl geldiğinde denizin keyfini çıkardığını söyledi.

Tatilcilerden Berkant Ortaç da Karamürsel'in bölge için bulunmaz bir tatil beldesi olduğunu ifade etti.

Bayramın son günü plajda oldukça yoğunluk yaşandığını belirten KOSKEM Yerel Birim Amiri Engin Raşitoğlu ise herkesin can güvenliklerinin kendilerine emanet olduğunu dile getirdi.

Denizde güvenlik için koyulan mantarları geçenlerin kendilerini çok zorladığına işaret eden Raşitoğlu, "Anonslarımızı sık aralıklarla yapıyoruz. Karadeniz'deki rip akıntısı burada yok, dalga boyu yüksek değil. Tatile gelen ailelere önerim, ilk önce çocuklarını denizde kesinlikle yalnız bırakmamalılar. Koyduğumuz mantarları kesinlikle aşmamalarını istiyoruz. Bunları yaptıkları sürece hiçbir sorun yaşanmayacağını biliyoruz." diye konuştu.