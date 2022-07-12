12 Tem 2022 - 23:42- Gündem G: 12 Tem 2022 - 23:49

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre Kocaeli ve Ankara dahil birçok ilde çarşamba gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(13 – 19 Temmuz 2022)
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göreyse yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ’DE YAĞIŞ VAR

İstanbul’da havanın Çarşamba zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Kocaeli’de ise çarşamba parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava durumu bekleniyor.

ANKARA VE ESKİŞEHİR İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Ankara ve Eskişehir için de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor.

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12 Tem 2022 - 23:42 - Gündem

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