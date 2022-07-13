Büşra Taşkın, Kireçburnu’na veda etti

Başarılı kadın futbolcularından Büşra Taşkın son olarak Süper Lig takımlarından İstanbul Kireçburnu Spor Kulübü’nde forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Büşra Taşkın takımdan ayrıldığını duyurdu. Daha önce Derince Belediyespor, Ataşehir Belediye ve Çaykur Rizespor’da da oynayan etkili stoper açıklamasında “Yarım sezon formasını giydiğim, arması için savaştığım, aynı zamanda kaptanlığını yaptığım sevgili Kireçburnu Spor Kulübü’nden çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. Yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.