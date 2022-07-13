Kerem’in antrenörü Hisareyn’in başına getirildi

Bu sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan, Kocaeli’nin alt yapıya verdiği değerle parmakla gösterilen kulüplerinden Hisareynspor’u yeni sezonda Muammer Akçay çalıştıracak. Kulüp, üstlendiği misyonla oldukça başarılı işlere imza atarken, Gölcük ekibinin bu yıl da çok genç bir kadro ile mücadele edeceği ifade edildi.

BERKAY KAZIM YUVAYA DÖNDÜ

Haftanın 4 günü çift antrenman yaparak sezon öncesi çalışmalarına devam eden Hisareynspor’da Muammer Akçay’ın yardımcılığını Ömer Çini, kaleci antrenörlüğünü ise Volkan Mumcu yapıyor. Mevcut kadrosunun hemen hemen tamamını koruyan Hisareyn ekibinde, BAL takımlarından Kullarspor’a gönderilen ancak antrenmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan 2000 doğumlu santrfor Berkay Kazım Akarsu eski takımına geri döndü.

STOPER VE ORTA SAHA

Mükemmel bir hava hakimiyetine sahip olan Berkay, tekniği ve oyun okuma becerisi ile de dikkat çekiyordu. Öte yandan yurt dışına giden merkez orta saha ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 2001 doğumlu Yusuf Kaya ile başarılı stoper Görkem Menteşe de Hisareyn ekibinin başarısı için ter dökecek.

AKÇAY: “TAKIMA GÜVENİYORUM”

Teknik Direktör Muammer Akçay gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: Genç futbolcularla başarıyı yakalamak istiyoruz. Tabii ki BAL’ı hedefliyoruz. Bu çocuklar bizi nereye götürürse oraya kadar gideceğiz. Ancak çok can yakacağımızı düşünüyorum. Teknik ekibimize ve takımımıza fazlası ile inanıyor ve güveniyorum.