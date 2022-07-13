Semih Karadeniz’in bonservisi 1 milyon

Aydın’da bedelli askerliğini yaptıktan sonra bir süre İzmir’de kalan Semih Karadeniz’in kulübe ait olan opsiyon hakkı olumlu olarak kullanılmıştı. Buradaki asıl amacın Semih’ten para kazanmak olduğu bilinirken, kulübün Semih için 1 milyon lira bonservis istediği öğrenildi.
İZİN VERİLDİ
15 Temmuz’daki toplanmaya davet edilmeyen Semih’e 30 Temmuz’a kadar izin verildi ve futbolcuya kulüp bulunması istenildi. Semih, Kocaelispor ile 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları elde etti, geride bıraktığımız sezon ise küme düşme üzüntüsü yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu yeşil siyahlı formayı lig ve kupa dahil toplam 87 maçta terletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.