Semih Karadeniz’in bonservisi 1 milyon

Aydın’da bedelli askerliğini yaptıktan sonra bir süre İzmir’de kalan Semih Karadeniz’in kulübe ait olan opsiyon hakkı olumlu olarak kullanılmıştı. Buradaki asıl amacın Semih’ten para kazanmak olduğu bilinirken, kulübün Semih için 1 milyon lira bonservis istediği öğrenildi.

İZİN VERİLDİ

15 Temmuz’daki toplanmaya davet edilmeyen Semih’e 30 Temmuz’a kadar izin verildi ve futbolcuya kulüp bulunması istenildi. Semih, Kocaelispor ile 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları elde etti, geride bıraktığımız sezon ise küme düşme üzüntüsü yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu yeşil siyahlı formayı lig ve kupa dahil toplam 87 maçta terletti.