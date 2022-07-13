Karacabey, Erdem Dikbasan’ı transfer etti

Darıca Gençlerbirliği’nde oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan, Kocaelispor’un da yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Karacabey Belediyespor ile anlaştı. Önce takımla vedalaşan Erdem, Darıca’nın meşhur yeri Çınaraltı’nda da sevenleri tarafından Bursa’ya uğurlandı.
SON 2 SEZONDA 60 MAÇA ÇIKTI
Uğurlamada, taraftarların yanı sıra Darıca Gençlerbirliği’nin eski teknik direktörü Özcan Sert de yer aldı. Özcan Sert “Erdem genç yaşına rağmen son derece olgun ve ne yaptığını bilen bir futbolcu. Önceki 2. Lig’de, ardından daha üst liglerde başarılı olacağına olan inancım tam. Yeni takımında değerli futbolcu kardeşime başarılar diliyorum” dedi. 22 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon 33, iki sezon önce de 23 lig, 4 de kupa olmak üzere 27 maçta başarı ile forma giydi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.