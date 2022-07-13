Aykut Balta’nın yeni durağı merak ediliyor

İhsaniyespor son olarak da Hisareynspor’da oldukça başarılı işlere imza atan genç teknik adam Aykut Balta’nın sıradaki durağının neresi olacağı merak ediliyor. Adı Gölcükspor ile anılan başarılı çalıştırıcı gelen teklifleri değerlendirirken son olarak Yeniyalı Barbarosspor ile temas halindeydi. Aykut Balta’nın Körfez ekibine teşekkür ettiği öğrenildi. Oynattığı futbol, takım içindeki arkadaşlık ortamındaki dokunuşları ve yeri geldiği zaman sağladığı disiplini ile bilinen Aykut Balta, geçtiğimiz yıl Kerem Aktürkoğlu’nu Türk futboluna armağan eden Hisareynspor’u 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e çıkarmış ve genç isimlere verdiği şanslarla bu futbolcuların maç tecrübesi kazanmasını sağlamıştı.