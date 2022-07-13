Gölcükspor, savunmaya Oğuzhan Yılmaz’ı aldı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor bir transfere daha imza attı. Kırmızı siyahlı kulüp geçtiğimiz sezon Bolvadin Termalspor'da stoper mevkiinde forma giyen Oğuzhan Yılmaz ile anlaştı. Bolvadin Termalspor geride bıraktığımız sezon BAL finallerinde şampiyonluğu Efeler 09 takımına kaptırmıştı. 27 yaşındaki Oğuzhan 7-6 sona eren final maçı ile birlikte Bolvadin takımı ile 6, Niksar Belediye takımı ile de 5 olmak üzere 17 maçta forma giydi.