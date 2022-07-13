Ferhat Aras, Değirmenderespor’da

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Değirmenderespor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil siyahlılar son olarak 1999 doğumlu kanat oyuncusu Ferhat Aras’ı renklerine bağladı. Gölcükspor alt yapısında yetişen Ferhat, Adana 1954 Futbol Kulübü ve Malatya İdmanyurdu takımlarında da oynadı. Ferhat iki sezon önce Gölcükspor ile 3. Lig’de 26 lig 1 de kupa geçen sezon da Adana ekibi ile 6, Malatya İdmanyurdu forması ile de 7 maça çıktı.