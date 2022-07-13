Çınarlıspor’un antrenörü Oğuzhan Nalbant oldu

Süper Amatör Lig’in başarılı takımlarından Çınarlıspor’da teknik adam sorusu yanıt buldu. Son olarak Şakir Vatan’ın çalıştırdığı yeşil beyazlı kulüp takımın geçen sezon formasını giyen Oğuzhan Nalbant’a teslim edildi. Nalbant böylece teknik adamlık kariyerine de başlamış olacak. Bölgesel Amatör Lig parolası ile sezona girecek olan Derince temsilcisi Çınarlıspor kadrosunun hemen hemen kurmuş ve kaliteli futbolcularla rakiplerine şimdiden gözdağı vermişti.