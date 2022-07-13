Kartepe Şöhretler Kupası’nda kuralar çekiliyor

Kartepe Belediyesi’nin desteği ile Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu yıl ikincisinin düzenleneceği Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası’nda kuralar bu akşam (Perşembe) Derbent’te Damlataş Restoran çekilecek ve kura çekimi saat 19.00’da başlayacak. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra’nın ev sahipliğindeki turnuva 18 Temmuz Pazartesi başlayacak ve maçlar Derbent Stadı’nda oynanacak.

ÖNCE SAĞLIK

Basın koordinatörlüğünü bölgenin sevilen simalarından ve eski gazetecilerinden Yüksel Ateş’in yaptığı Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası iki farklı kategoride gerçekleşecek. 40-49 yaş ve 50 yaş üstü olmak üzere iki farklı grupta düzenlenecek olan turnuva yaklaşık 1 ay sürecek. Kartepe’nin eski futbolcularının rekabetinde özellikle sağlık konusu hayli önem arz ediyor. Komite, tüm kulüp yetkililerinden futbolcular için ayrı ayrı taahhütname alacak.

İLK ŞAMPİYON DERBENT

Sadece 50 yaş üstündeki futbolcuların mücadele ettiği ilk turnuvanın şampiyonu, Köseköy İstasyonspor’u Selçuk, Arif ve Aydın’ın golleri ile 3-2 mağlup eden Büyükderbentspor olmuştu. Köseköy adına Adil Kuru ve Fevzi’nin golleri yeterli olmamıştı. Turnuva hakkında 0 555 867 48 77 ve 0 544 739 22 73 numaralı telefonlardan detaylı bilgiler alınabiliyor.