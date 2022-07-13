Dr. Kaymaz Kocabayramlar’da konferans verdi

Kocabayramlar Kültür Platformu’nun sekizinci konuşmacısı Yuvacık Serdar Mahallesi Aile Hekimi olarak görev yapan Kandıra Mancarlar köyü doğumlu Dr. Muhammet Kaymaz “Güncel Sağlık Problemleri” konusunda bilgi verirken,Gölcük Donanma Komutanlığında hekim olarak görev yapan Dr. Emre Sümer’de açıklamalarda bulunarak konferansın canlı ve faydalı geçmesine katkı verdi.Bayramlaşma için Kocabayramalarda bulunan Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özende yeni dönemde çocukların bilgisayar eğitimi almasının öneminden bahsetti.

KONFERANSA AKIN ETTİLER

Kocabayramlar Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Kocabayramlar sakinleri büyük ilgi gösterdi. SedanurAltınten’in yönettiği toplantıya; Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Gensenta İlaç Fabrikası çalışanı İlker Altınten, Çiftçi Erhan Bayram, Baykara Makinenin sahibi İş İnsanı Hasan Baykara, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Furkan Ergün, Mali Müşavir M. Murat Okyar, Bekart Çelik çalışanı İsa Altuntaş, Ford Otosan emeklisi Mehmet Ergün, Eğitimci Elif Nazan Şahin, Deehatech Makine çalışanı Serkan Bayram, İnova Model Maket İşletmesi sahibi Cem Küçük, Kartepe Yemek çalışanı İlknur Altınten, Modül Çelik çalışanı Necdet Ergün, Çelikord emeklisi Sabahattin Baykara, Bekart çalışanı Emre İlhan, Deva Eczanesi çalışanı Hakan Demirel, H&M Mağaza sorumlusu Çağrı Başaran, Almanya emeklisi Hüseyin Aydemir, Çiftçi Ergün Bayram, Turizmci Emre Baykara, Mustafa Nevzat İlaç Fabrikasından emekli Muhammet Altınten, Forklift Vinç operatörü Fethi Ergün, Marshall’dan emekli Gökhan Özhan, Çiftçi Tuncer Altınay, İkican Opel Servis çalışanı Cihan Ergün ve çok sayıda Kocabayramlar sakini katıldı.

KAYMAZ’A PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Çok sayıdaki soruyu cevaplayan Dr. Muhammet Kaymaz’a Kocabayramlar Kültür Platformu’nun plaketini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü 2’ncisınıf öğrencisi SedanurAltınten, KOÜ Felsefe Bölümü mezunu ve Yüksek Lisans öğrencisi Çağrı Başaran, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ebesi Bilge Ergün ile Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Zeynep Gökçen Okyar birlikte takdim etti.