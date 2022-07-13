Trendyol, iş ortaklarıyla iletişimde BiP’i tercih etti

Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP, bireysel kullanıcılara sunduğu kolaylıkların yanı sıra kurumsal müşterileri için de farklı çözümler geliştiriyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, satıcılarıyla iletişim süreçlerini BiP Keşfet’in Kapalı Grup İletişim Kanalları’na taşıyor. Böylece Trendyol iş ortaklarına yönelik bilgilendirme, duyuru ve eğitim videolarını BiP’teki kanal üzerinden paylaşacak.

KALİTELİ HİZMETLER

Trendyol, BiP’in sunduğu platform üzerinde interaktif senaryolar gerçekleştirerek satıcılarıyla etkileşimini artırmayı hedefliyor. BiP Keşfet’in bu çözümü, perakende sektörünün önde gelen tedarikçilerine güvenli ortamda kaliteli hizmet verirken, sektörle ilgili gelişmelerin daha yakından takip edilmesini ve iş ortaklarının daha donanımlı olmalarını da sağlıyor. BiP, bu alandaki iş birliklerini geniş ekosistemi olan diğer firmalarla da geliştirmeyi planlıyor.

BİP KEŞFET’TE NELER VAR?

Kullanıcıların magazinden spora, hava durumundan indirim kampanyalarına kadar günlük hayata dair birçok hizmeti bulabildikleri BiP, kurumsal müşterileri için de avantajlı hizmetler sunuyor. BiP Keşfet alanındaki Kapalı Grup İletişim Kanalları ile yalnızca yetkilendirilen kullanıcıların erişebildiği servis kanalları oluşturmak mümkün. BiP Keşfet alanında Marka İletişim Kanalı oluşturan firmalar; müşteri iletişimini dijitalleştirmenin yanı sıra kanal üzerinden kampanya, duyuru, anket gönderimleri yapabiliyor; müşteri hizmetleri, satış, lokasyon bazlı kurgu desteği sağlayabiliyorlar. Ayrıca BiP Kapalı Grup İletişim Kanalları ile şirket içi iletişim dijitale taşınarak, yazışmalar güvenle yapılabiliyor.