PEPSICO, gıda sistemini destekliyor

PepsiCo, büyüme ve değer yaratma faaliyetlerinin merkezinde sürdürülebilirliği ve insanı konumlandıran ve uçtan uca stratejik bir iş dönüşüm hareketi olan PepsiCo Pozitif (pep+) yaklaşımının duyurulmasından bu yana ilk Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Özetini yayınladı. PepsiCo'nun daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir gıda sistemi oluşturma taahhüdünün ve bu yöndeki eylemlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirten PepsiCo Sürdürülebilirlik Sorumlusu Jim Andrew, “Değer zincirindeki paydaşlarımız, topluluklar, STK'lar ve kamu liderleriyle birlikte hareket ederek daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atacağız, inovasyonlar yapacağız ve iş ortaklıklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi