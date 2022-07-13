Sezen kardeşler aynı reklamda

Turkcell’in marka yüzü Melis Sezen ve kardeşi Polat Sezen ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Turkcell’in yenilenen uygulamasıyla ilgili çekilen reklam filminde birlikte rol alan abla kardeş, sempatik tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Filmde kardeşlerin birlikte yakaladıkları uyum ve eğlence dolu performans dikkat çekti.