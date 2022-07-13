ALARKO CARRIER en büyük 500 şirketi arasında

İklimlendirme sektörünün yenilikçi markası Alarko Carrier, Fortune Türkiye’nin 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği “Fortune 500 Türkiye 2021” listesinde yer aldı. 68 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, her yıl Türkiye'nin en başarılı şirketlerini belirlendiği Fortune 500 listesinde geçtiğimiz yıla göre 8 basamak yükselerek 425. sırada yer aldı. Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, 2021 yılını yüzde 60 ciro artışıyla kapattıkları belirtti.